Menko Airlangga Sebut Rachmat Gobel Pahlawan Industri Elektronik Nasional

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya tokoh pengusaha nasional sekaligus politisi senior, Rachmat Gobel. Airlangga mengaku sangat terkejut saat pertama kali mendengar kabar duka tersebut.

Sebagai rekan sejawat yang telah lama berinteraksi di pemerintahan maupun dunia usaha, Airlangga mengenang mendiang sebagai figur teladan yang memiliki kontribusi besar bagi negara, khususnya saat mengemban amanah di parlemen pada periode sebelumnya.

"Kita sahabat baik, wakil ketua DPR periode kemarin, entrepreneur nasional bapak Rachmat Gobel yang telah meninggalkan kita," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (10/7/2026).

Airlangga menambahkan bahwa kepergian mantan Menteri Perdagangan ini menjadi kehilangan besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tentu Indonesia merasa kehilangan, dan saya sebagai sahabat beliau merasa sangat kehilangan dan sangat mengagetkan beritanya," ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyoroti rekam jejak emas Rachmat Gobel yang dikenal luas sebagai pionir pengembang industri manufaktur elektronik di tanah air.

Melalui kiprahnya di Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel dinilai sukses meletakkan fondasi kuat yang menjadi salah satu tiang penyangga utama kemandirian industri nasional. Airlangga pun memanjatkan doa terbaik untuk almarhum.