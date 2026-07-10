Bahlil Kenang Rachmat Gobel: Senior di Dunia Usaha

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan duka cita atas wafatnya Anggota DPR RI Rachmat Gobel.

Saat melayat ke rumah duka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026), Bahlil mengenang almarhum sebagai sosok senior yang baik hati, konsisten, dan selalu membimbing para juniornya.

"Kita berduka atas berpulangnya sosok tokoh bangsa, abang saya Pak Rachmat Gobel. kita doakan semoga diterima di sisi Allah SWT yang paling mulia dan keluarganya dapat dilindungi oleh Allah dan kita doakan almarhum dapatkan tempat sisi yang terbaik di surga," kata Bahlil.

Bahlil mengaku memiliki kedekatan dengan Rachmat Gobel sejak aktif di dunia usaha. Menurutnya, kesan pertama terhadap almarhum muncul ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2015.

"Almarhum adalah senior saya di dunia usaha. Saya punya kesan almarhum orang baik ketika saya pertama menjadi Ketua Umum Hipmi di tahun 2015. Menerima Hipmi waktu itu adalah almarhum sebagai Menteri Perdagangan," lanjutnya.