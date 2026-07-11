Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,0 Persen pada 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |10:40 WIB
IMF Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,0 Persen pada 2026
IMF (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - International Monetary Fund (IMF) tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,0% untuk tahun 2026 dan 5,1% pada 2027.

Angka tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2026, yang menunjukkan stabilitas proyeksi ekonomi Indonesia dibandingkan estimasi pada April lalu.

Ketahanan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, di saat banyak negara mitra dagang dan ekonomi besar dunia justru menghadapi tren perlambatan. 

Sebagai perbandingan, sejumlah negara di Asia Tenggara diprediksi melambat, seperti Malaysia yang turun ke level 4,7%, Filipina ke 3,9%, serta Thailand yang diproyeksikan tumbuh tipis di angka 1,9%.

Perlambatan ekonomi juga membayangi negara-negara besar Asia lainnya. China diperkirakan tumbuh 4,6%, sementara India melambat ke level 6,4%. Di negara maju, Amerika Serikat diproyeksikan mencatat pertumbuhan 2,3%, atau jauh di bawah target laju pertumbuhan Indonesia.

Dalam laporan terbarunya, IMF memang melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi sejumlah negara besar, termasuk India, Australia, Jepang, hingga Jerman. Namun, Indonesia bersama beberapa negara lain seperti Rusia dan Italia, tetap bertahan dengan proyeksi awal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ekonomi Indonesia ekonomi ri IMF
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197126/prabowo_subianto-9ONB_large.jpg
4 Fakta IMF Puji Ekonomi Indonesia Titik Terang Global hingga Prabowo Happy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3141979/imf-zlj0_large.jpg
Nigeria Lunasi Utang Rp55 Triliun ke IMF tapi Masih Harus Bayar Rp486 Miliar per Tahun, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/320/3063181/imf-lanjutkan-misi-di-rusia-9-negara-protes-r59c7JjXeK.jpg
IMF Lanjutkan Misi di Rusia, 9 Negara Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3028802/80-tahun-bretton-woods-imf-bank-dunia-bahas-ekonomi-dunia-30-tahun-ke-depan-Hib6QXxRDr.jfif
80 Tahun Bretton Woods, IMF-Bank Dunia Bahas Ekonomi Dunia 30 Tahun ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022476/daftar-negara-termiskin-di-dunia-2024-dari-afrika-tengah-hingga-malawi-zLOqJmMrOF.jpg
Daftar Negara Termiskin di Dunia 2024, dari Afrika Tengah hingga Malawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/320/3020241/10-negara-dengan-utang-terbanyak-ke-imf-ada-yang-tembus-rp518-4-triliun-Yg8yNGb2xC.jpg
10 Negara dengan Utang Terbanyak ke IMF, Ada yang Tembus Rp518,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement