Dorong Kepercayaan Investor, OJK Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan di RGS 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat tata kelola dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kepercayaan investor.

“Kalau kita bicara masalah governance, kita perlu juga melihat konteks dan ekosistemnya,” ujar Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena seperti dikutip, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).

Untuk itu, OJK akan menggelar perhelatan Risk and Governance Summit (RGS) 2026. RGS 2026 bakal menjadi ajang penguatan tata kelola di industri jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Sophia menjelaskan, RGS 2026 akan mempertemukan regulator, industri, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan serta praktik terbaik di bidang governance, risk, and compliance (GRC).

RGS merupakan agenda tahunan OJK bersama lembaga dan asosiasi profesi di bidang GRC, sekaligus menjadi acara puncak dari rangkaian forum penguatan GRC dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.

Pada tahun ini, RGS mengusung tema “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”dengan fokus pada transparansi dan etika dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akan digelar pada 14 Juli 2026.

Menurut Sophia, penyelenggaraan RGS 2026 juga akan menghadirkan praktisi dan pakar dari dalam maupun luar negeri untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan tata kelola.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat praktik dan perkembangan kebijakan di tingkat internasional serta relevansinya bagi penguatan tata kelola di Indonesia.