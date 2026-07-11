Purbaya Bidik Optimalisasi 90 Persen Pergerakan Ekonomi Nasional dari Swasta

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menggeser ketergantungan ekonomi dari sekadar belanja pemerintah.

Purbaya menargetkan pengelolaan kas negara dapat menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan 90 persen aktivitas ekonomi nasional yang bersumber dari sektor swasta.

Menurut Purbaya, peran belanja pemerintah dalam APBN terhadap ekonomi nasional sejatinya terbatas, yakni hanya berkontribusi sekitar 7 hingga 10 persen. Sehingga, pemerintah kini menerapkan pendekatan baru melalui optimalisasi manajemen kas negara sebagai motor penggerak sektor swasta.

“Saya perhatikan bahwa manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan yang 90 persen ekonomi selain belanja langsung yang 7-10 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Kebijakan ini diimplementasikan dengan mengalihkan dana pemerintah yang semula tersimpan di Bank Indonesia ke dalam sistem perbankan nasional.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan tanpa merusak independensi Bank Indonesia, sekaligus mendukung transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif.

Penempatan dana negara ini terbukti krusial saat aktivitas ekonomi melambat, seperti yang terjadi pada periode Mei dan Juni 2026.

Purbaya menyatakan, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp400 triliun ke perbankan untuk memicu penyaluran kredit yang lebih masif.