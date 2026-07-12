IMF Pertahankan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,0 Persen di 2026

JAKARTA - International Monetary Fund (IMF) telah menetapkan mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,0% untuk 2026 dan 5,1% 2027.

Angka tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2026, yang menunjukkan stabilitas proyeksi ekonomi Indonesia dibandingkan estimasi pada April lalu.

Ketahanan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, di saat banyak negara mitra dagang dan ekonomi besar dunia justru menghadapi tren perlambatan.

Sebagai perbandingan, sejumlah negara di Asia Tenggara diprediksi melambat, seperti Malaysia yang turun ke level 4,7%, Filipina ke 3,9%, serta Thailand yang diproyeksikan tumbuh tipis di angka 1,9%.

Perlambatan ekonomi juga membayangi negara-negara besar Asia lainnya. China diperkirakan tumbuh 4,6%, sementara India melambat ke level 6,4%. Di negara maju, Amerika Serikat diproyeksikan mencatat pertumbuhan 2,3%, atau jauh di bawah target laju pertumbuhan Indonesia.