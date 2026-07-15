Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Patriot Bond Digugat ke MK, Purbaya Siapkan Ahli Hukum 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |11:19 WIB
Patriot Bond Digugat ke MK, Purbaya Siapkan Ahli Hukum 
Patriot Bond Digugat ke MK, Purbaya Siapkan Ahli Hukum  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menyiapkan sejumlah ahli hukum usai adanya gugatan uji materi (judicial review) terhadap patriot bond ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kirim ahli-ahli hukum yang betul untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan dan kita pertanggungjawabkan ke masyarakat di mata hukum,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan MK atas permohonan tersebut.

"Kita lihat aja gimana hasilnya. Kita lihat aja gimana hasil gugatannya," sambung Purbaya.

Sebelumnya, Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara secara resmi mengajukan permohonan pengujian materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke Mahkamah Konstitusi.

Koalisi menilai ketentuan mengenai Obligasi Khusus BPI Danantara berpotensi menciptakan kekebalan hukum yang dapat melemahkan penegakan hukum, menghambat pengawasan perpajakan, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin UUD 1945.

Permohonan yang diajukan pada Selasa (14/7) itu menguji konstitusionalitas Pasal 50A ayat (5) dan Pasal 50A ayat (6) UU P2SK.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230125/menkeu_purbaya-paTE_large.jpg
Purbaya Akui MBG Masih Hadapi Kendala di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230061/menkeu_purbaya-DekT_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Pindahkan Dana SAL di Bank Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230033/menkeu_purbaya-1D35_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Perluas Basis dan Bidik Sektor Informal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230009/purbaya-kzIw_large.jpg
Cerita Purbaya Bertemu S&P hingga Pertahankan Peringkat Utang RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229910/menkeu_purbaya-kSQ0_large.jpg
Soal S&P Pertahankan Peringkat Kredit di Outlook Stabil, Ini Kata Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229541/menkeu_purbaya-ZDrn_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Aturan Bebas Bea Masuk untuk Impor Senjata dan Perlengkapan Pertahanan Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement