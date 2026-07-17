Kabar Baik Bagi MBR, 350 Ribu Rumah Subsidi Ditargetkan Tersalur Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimistis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tercapai pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program FLPP terus mencatatkan tren kenaikan realisasi sejak masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan catatan, penyaluran rumah subsidi meningkat dari 228.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah menembus angka 102.900 unit.

Maruarar menekankan pentingnya integritas dan terobosan dalam tubuh BP Tapera demi memastikan program ini berjalan tepat sasaran.

"BP Tapera tantangannya banyak dan memiliki harapan dari rakyat maupun pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan, serta bekerja dengan penuh terobosan, terutama dalam penguatan sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak," ujar Maruarar, Jumat (17/7/2026).

Untuk mengakselerasi target tersebut, pemerintah bersinergi dengan bank-bank Himbara, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI). Kinerja BRI di sektor rumah subsidi tergolong sangat agresif dengan realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp9,2 triliun per 25 Mei 2026.