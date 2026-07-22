Jasa Raharja Raup Laba Bersih Rp2,30 Triliun, Naik 138,5 Persen

JAKARTA - PT Jasa Raharja (Persero) membukukan laba bersih konsolidasian pada di 2025 sebesar Rp2,30 triliun, naik sekitar 138,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp963,74 miliar.

Capaian tersebut juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 175,68. Kinerja positif itu dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Selain menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, RUPS juga membahas sejumlah agenda.

Mulai dari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, hingga Laporan Kepatuhan dan Laporan Pengendalian Internal.

Dirut Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam menjalankan transformasi perusahaan secara berkelanjutan.

”Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga memastikan setiap langkah perusahaan mampu meningkatkan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi negara," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2026).