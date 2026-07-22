Intip Harta Kekayaan Kepala BGN Sudaryono, Punya Utang Rp60,3 Miliar

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri. Ia juga telah menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait pelantikannya sebagai Kepala BGN pada sore ini.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan ya, jadi betul (penunjukan kepala BGN)," kata Sudaryono, Rabu (22/7/2026).

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudaryono tercatat memiliki total harta senilai Rp91,7 miliar. Namun, ia juga memiliki utang sebesar Rp60,3 miliar, sehingga total harta kekayaannya setelah dikurangi utang mencapai Rp31,3 miliar.

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, serta kas dan setara kas. Berikut daftar lengkap harta kekayaan Sudaryono yang akan dilantik menjadi Kepala BGN hari ini:

A. Tanah dan Bangunan Rp69.694.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 144 m²/200 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp450.000.000

Tanah seluas 144 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp500.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 25,4 m²/25,4 m² di Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp550.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 108 m²/150 m² di Kota Depok, hasil sendiri Rp1.600.000.000

Tanah seluas 990 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp650.000.000

Tanah seluas 323 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp900.000.000

Tanah seluas 144 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp500.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 144 m²/220 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.350.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 2.000 m²/200 m² di Kota Semarang, hasil sendiri Rp16.000.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 140 m²/100 m² di Sukoharjo, hasil sendiri Rp550.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 554 m²/100 m² di Kota Semarang, hasil sendiri Rp1.500.000.000

Tanah seluas 6.010 m² di Jepara, hasil sendiri Rp600.000.000

Tanah seluas 19.440 m² di Jepara, hasil sendiri Rp1.944.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 237 m²/200 m² di Kota Semarang, hasil sendiri Rp9.000.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 2.050 m²/1.800 m² di Klaten, hasil sendiri Rp14.000.000.000

Tanah dan Bangunan seluas 54 m²/50 m² di Sukoharjo, hasil sendiri Rp200.000.000

Tanah seluas 1.500 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp4.000.000.000

Tanah seluas 2.000 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp4.000.000.000

Tanah seluas 1.500 m² di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp3.000.000.000

Tanah seluas 83 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp4.200.000.000

Tanah seluas 83 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp4.200.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp1.074.900.000

Mobil Toyota Fortuner Tahun 2014, hasil sendiri Rp250.000.000

Mobil Toyota Innova Tahun 2018, hasil sendiri Rp150.000.000

Mobil Toyota Fortuner Tahun 2022, hasil sendiri Rp350.000.000

Motor bebek Tahun 2022, hasil sendiri Rp13.900.000

Mobil Toyota Innova Tahun 2023, hasil sendiri Rp311.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp0

D. Surat Berharga Rp7.645.500.000

E. Kas dan Setara Kas Rp13.345.770.717

F. Harta Lainnya Rp0

Sub Total Rp91.760.170.717

II. Hutang Rp60.365.275.789

III. Total Harta Kekayaan (I-II) Rp31.394.894.928

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.