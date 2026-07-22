Sudaryono Lepas Jabatan Wamentan Usai Dilantik Jadi Kepala BGN

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akan melepas jabatannya sebagai salah satu pimpinan di Kementerian Pertanian. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akan melepas jabatannya sebagai salah satu pimpinan di Kementerian Pertanian setelah ditunjuk dan dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sore ini.

Sudaryono menegaskan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan dan Kepala BGN. Keputusan tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kalau dari keterangan Pak Pras (Mensesneg) tadi sih tidak, tidak rangkap jabatan. Jadi harus melepaskan jabatan Wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesneg," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Saat ditanya mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Wamentan, Sudaryono mengaku belum mengetahui siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

"Enggak tahu saya. Enggak tahu, belum ada kabar," lanjutnya.