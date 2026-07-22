Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Kepala BGN, Sudaryono Akui Tangannya Dingin karena Tanggung Jawab Besar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:15 WIB
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Akui Tangannya Dingin karena Tanggung Jawab Besar
Sudaryono Dilantik Menjadi Kepala BGN di Istana Negara. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai penunjukannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang merupakan amanah besar. Telapak tangan Sudaryono pun sampai dingin karena perasaan bercampur antara senang dan tegang lantaran besarnya tanggung jawab yang harus diemban.

"Ini tadi kalau tangan saya dingin ya, ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar," kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Ia pun meminta doa agar dapat menjalankan amanah sebagai Kepala BGN dengan baik.

"Ya tentu saja ya, doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini," lanjutnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku percaya diri mampu mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Ia menilai telah memahami secara mendalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena sejak awal terlibat dalam penyusunan materi kampanye Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231631//pemerintah-qPDf_large.jpg
Sudaryono Tiba di Istana Negara Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231623//sudaryono-MkA1_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sudaryono, yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231614//wamentan-2xh5_large.jpg
Sudaryono Lepas Jabatan Wamentan Usai Dilantik Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231603//wamentan-cU0f_large.jpg
Intip Harta Kekayaan Kepala BGN Sudaryono, Punya Utang Rp60,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231602//presiden_prabowo_subianto-oBLk_large.jpg
Prabowo Akan Lantik Kepala BGN dan Pimpinan Lembaga Universitas RI Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231601//wamentan-Q5T1_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement