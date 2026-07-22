Jadi Kepala BGN, Sudaryono Akui Tangannya Dingin karena Tanggung Jawab Besar

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai penunjukannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang merupakan amanah besar. Telapak tangan Sudaryono pun sampai dingin karena perasaan bercampur antara senang dan tegang lantaran besarnya tanggung jawab yang harus diemban.

"Ini tadi kalau tangan saya dingin ya, ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar," kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Ia pun meminta doa agar dapat menjalankan amanah sebagai Kepala BGN dengan baik.

"Ya tentu saja ya, doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini," lanjutnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku percaya diri mampu mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Ia menilai telah memahami secara mendalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena sejak awal terlibat dalam penyusunan materi kampanye Presiden.