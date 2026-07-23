Danantara Ambil Alih 4 Manajer Investasi BUMN, Kelola Dana Lebih dari Rp170 Triliun

JAKARTA - PT Danantara Asset Management (DAM) melakukan pembelian saham PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI), PT BNI Asset Management (BNI AM), dan PT PNM Investment Management (PNM IM).

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan pengambilalihan pengendalian empat perusahaan tersebut bukan sekadar transaksi pembelian saham, tetapi juga langkah besar untuk membangun kekuatan baru dalam industri manajemen investasi nasional.

Sejalan dengan itu, aksi korporasi ini menjadi upaya penting untuk memperkuat industri manajemen investasi nasional. Keempat perusahaan tersebut memiliki pengalaman, jaringan, dan kapabilitas yang kuat, serta secara kolektif mengelola dana lebih dari Rp170 triliun.

"Dalam satu bulan ke depan, keempat asset management ini akan melakukan merger menjadi satu perusahaan manajemen aset terbesar di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari streamlining yang sedang dilakukan oleh Danantara Indonesia," kata Dony, Kamis (23/7/2027).

Penandatanganan jual beli saham yang berlangsung pada Rabu (22/7) ini disebut dapat mengoptimalkan skala dana kelolaan empat perusahaan pelat merah tersebut. Sejalan dengan itu, hasil konsolidasi korporasi akan memperluas akses investasi bagi investor ritel maupun institusi, serta menghadirkan solusi investasi yang semakin kompetitif untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi, Hardiyanto Pilia, menekankan fundamental perusahaan yang dikonsolidasikan Danantara tersebut menjadi modal penting bagi entitas baru untuk tumbuh sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terdepan di Indonesia.