Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Punya 40 Persen Cadangan Nikel Dunia, RI Bisa Pimpin Rantai Pasok Baterai Listrik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |11:38 WIB
Punya 40 Persen Cadangan Nikel Dunia, RI Bisa Pimpin Rantai Pasok Baterai Listrik 
Cadangan Nikel RI (Foto: Okezxone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam rantai pasok baterai global berkat cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40 persen dari total cadangan dunia. 

Potensi tersebut menjadi modal besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik, meski masih diperlukan penguatan hilirisasi serta pengembangan kapasitas manufaktur agar mampu bersaing di tingkat global.

Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Juanda Volo Sinaga, mengatakan bahwa pemerintah terus mendukung hilirisasi mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan serta insentif.

Menurut Juanda, pembangunan ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional dilakukan untuk memanfaatkan keunggulan Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri.

"Melalui berbagai kebijakan dan insentif, pemerintah mendorong upaya pembangunan ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional untuk memanfaatkan posisi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia di tingkat global," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai dunia. 

Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pengembangan industri baterai berbasis nikel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229227/hilirisasi-gVR5_large.jpeg
Babak Baru Hilirisasi Nikel, Ketika Baterai Bekas Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171763/nikel_di_indonesia-Kp78_large.png
Potensi Nikel di RI Menjanjikan tapi Tetap Perlu Taat Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171735/nikel_di_indonesia-e24Y_large.jpg
Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Begini Reaksi Ahli Geologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170640/raja_ampat-3Oo8_large.jpg
Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/278/3157099/tambang-WbSg_large.jpg
Harga Nikel RI Diprediksi Terus Tertekan hingga Akhir 2025, Tarif Dagang AS Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153103/tambang_hijau-qWa6_large.jpg
Begini Konsep Pertambangan Hijau, ESG Krusial bagi Keberlanjutan Bisnis Industri Nikel di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement