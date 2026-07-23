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Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Koperasi Desa Merah Putih

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:04 WIB
Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Menteri ESDM Bahlil di Istana (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat kali ini diagendakan membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pantauan Okezone, sejumlah menteri telah berdatangan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Saat tiba di Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara pasti agenda rapat terbatas tersebut. Namun, ia mengaku telah membawa berbagai bahan pembahasan, termasuk terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Koperasi Desa Merah Putih, sepertinya itu. Tapi saya belum tahu betul, saya bawa bahan saja yang banyak," kata Purbaya kepada awak media.

Saat ditanya apakah rapat akan membahas peluncuran tambahan KDMP secara serentak, Purbaya mengaku masih menunggu arahan dalam rapat. "Belum tahu, saya mau dengar," ujarnya.

 

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