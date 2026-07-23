Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perpres Ojol Segera Diterbitkan, DPR dan Pemerintah Tinggal Rapat Finalisasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:02 WIB
Perpres Ojol Segera Diterbitkan, DPR dan Pemerintah Tinggal Rapat Finalisasi
Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) hampir rampung. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) hampir rampung. DPR RI dan pemerintah tinggal menggelar satu kali lagi rapat koordinasi sebelum aturan tersebut diterbitkan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat koordinasi tingkat tinggi bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasierli, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

"Iya, hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian melakukan finalisasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah masih melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perpres tersebut. Ia mengatakan, masih diperlukan satu kali pertemuan lagi dengan asosiasi ojol sebelum aturan itu diterbitkan.

"Berkenaan dengan masalah Perpres-nya tadi sudah disampaikan Pak Dasco, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231645//partai_perindo-tWiS_large.png
Perindo Dukung Perpres Ojol Jadi Payung Penguatan UMKM Digital dan Kesejahteraan Pengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230478//polri-rk43_large.jpg
Silaturahmi Bareng Ojol dan Pecalang, Kapolri: Sinergi Kuat Wujudkan Kamtibmas Kondusif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/338/3230282//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-MocR_large.jpg
Rampok dan Bunuh Driver Ojol di Tangerang, Rahmat Dimas Jadi Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230137//dpr_ri-1oJq_large.jpg
Kurangi Parkir Liar, DPR Usulkan Pembangunan Shelter Ojol di Setiap Kecamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230011//viral-xeLE_large.jpg
Kronologi Driver Ojol Tewas Dibunuh saat Tidur di Pangkalan, Honda PCX dan Ponsel Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229554//ojol-J3cD_large.jpg
5 Fakta Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement