Perpres Ojol Segera Diterbitkan, DPR dan Pemerintah Tinggal Rapat Finalisasi

JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) hampir rampung. DPR RI dan pemerintah tinggal menggelar satu kali lagi rapat koordinasi sebelum aturan tersebut diterbitkan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat koordinasi tingkat tinggi bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasierli, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

"Iya, hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian melakukan finalisasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah masih melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perpres tersebut. Ia mengatakan, masih diperlukan satu kali pertemuan lagi dengan asosiasi ojol sebelum aturan itu diterbitkan.

"Berkenaan dengan masalah Perpres-nya tadi sudah disampaikan Pak Dasco, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol," katanya.