Kinerja Keuangan Bank Himbara Jadi Sorotan, Ini yang Perlu Dijaga

Himbara diperingatkan untuk tidak menganggap remeh target Return on Assets (RoA) yang telah ditetapkan pemerintah

JAKARTA – Bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diperingatkan untuk tidak menganggap remeh target Return on Assets (RoA) yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, RoA menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga kesehatan perbankan sekaligus mencegah risiko krisis di masa depan.

Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menilai, indikator RoA bukan sekadar angka finansial, melainkan tolok ukur strategis yang menentukan daya saing, keberlanjutan, dan kepercayaan publik.

"RoA adalah kompas bagi manajemen bank dalam menyusun strategi operasional, investasi, serta kebijakan pengelolaan risiko," kata Deni, Rabu (29/7/2026).

RoA merupakan indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan aset bank dalam menghasilkan laba. Rasio ini menjadi salah satu ukuran penting bagi bank-bank Himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.

Menurut Deni, tingkat RoA mencerminkan efektivitas bank dalam mengelola aset produktif. Semakin tinggi RoA, semakin efisien bank menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki.