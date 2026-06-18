Prabowo Kumpulkan Bos-Bos Bank BUMN, Rosan: Sharing Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi bank BUMN yang tergabung dalam Himbara di Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, pertemuan tersebut untuk mendapatkan pandangan serta arahan Presiden Prabowo mengenai perekonomian Indonesia ke depannya.

“Hari ini kan bersama-sama dengan manajemen, ada juga komisaris dari Himbara bertemu dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan pandangan, arahan, dan sharing mengenai perekonomian Indonesia ke depannya,” kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Rosan menyebutkan, pertemuan tersebut akan menjadi kegiatan produktif, mendapatkan masukan. Dengan begitu, kata dia, Bank Himbara sebagai penggerak perekonomian dapat berjalan lebih baik ke depan.

“Tentunya ini akan menjadi sesi yang produktif ya, mendapat masukan, sehingga Himbara sebagai salah satu yang mungkin penggerak perekonomian ke depan berjalannya ke depannya makin baik, makin prudent, dan juga memberikan dapat positif terhadap perekonomian Indonesia,” ujar dia.