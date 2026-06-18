Prabowo Panggil Direksi Himbara ke Istana, Bahas Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi Bank Himbara ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (18/6/2026) hari ini. Lantas apa yang dibahas dalam pertemuan itu?

Berdasarkan pantauan di lokasi, pukul 14.00 WIB para jajaran direksi Bank Himbara tersebut mulai berdatangan. Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya tampak tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam.

Selain itu, terlihat hadir pula Direktur Risk Management BNI David Pirzada, Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar. Hadir pula sejumlah jajaran direksi bank himbara lainnya.

Selain direksi Bank Himbara, terlihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir turut hadir ke Istana Negara.