Dasco Didampingi Mensesneg Kumpulkan Dirut Himbara, Singgung Beli Saham Bank BUMN

Dasco Didampingi Mensesneg Kumpulkan Dirut Himbara, Singgung Beli Saham Bank BUMN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan jajaran Direktur Utama (Dirut) himpunan bank milik negara (Himbara) di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Dasco didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Adapun petinggi himbara yang hadir yakni Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut Bank Mandiri Riduan, Dirut BRI Hery Gunardi.

Selain itu, dihadiri CEO Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana, Dirut Taspen Rony Hanityo Aprianto dan Dirut BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito. Hadir pula Kepala BP BUMN Donny Oskaria.

“Pagi ini kan kita berkumpul untuk koordinasi terutama kita akan berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus, tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak,” kata Dasco mengawali pertemuan.