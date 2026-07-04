Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Qodari Ungkap 2 Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |11:58 WIB
Qodari Ungkap 2 Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN
Asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda Menjadi Komisaris PT Krakatau Posco (Kiri), Foto: Instagram
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkap dua modal dasar menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Qodari menilai kompetensi seorang komisaris BUMN tidak hanya diukur dari latar belakang profesional tertentu. 

Menurut Qodari, modal dasar yang harus dimiliki seorang komisaris BUMN adalah akal sehat dan niat baik, yang kemudian diperkuat dengan pengalaman di bidang organisasi, pemerintahan, maupun swasta.

"Kalau hemat saya ya, kalau namanya komisaris itu selama dia, sebetulnya modal dasarnya itu dua. Pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya," kata Qodari saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).

"Yang jelas yang ditempatkan di komisaris biasanya sudah punya pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman swasta. Nah, semua pengalaman-pengalaman itu bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada BUMN," sambungnya.

Pernyataan ini disampaikan Qodari menanggapi pertanyaan mengenai standar kompetensi dalam pengangkatan komisaris BUMN. Isu ini mencuat di tengah polemik pengangkatan sejumlah komisaris dari kalangan nonkorporasi, mulai dari asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda yang menjadi Komisaris PT Krakatau Posco hingga relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting yang diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/455/3228171/qodari-1W4U_large.jpeg
Qodari Pasang Badan soal Kompetensi Komisaris BUMN, Singgung Akal Sehat dan Niat Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228166/qodari-QlU1_large.jpg
Pengangkatan Komisaris BUMN Disorot, Qodari: Penting Kawal Agenda Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228111/bumn-aJnk_large.jpg
240 BUMN Telah Dipangkas hingga Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226808/bumn-slq3_large.jpg
4 Fakta 240 BUMN Ditutup Gegara Rugi Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/455/3225822/rosan-OdTX_large.jpg
Bos Danantara Lapor Prabowo, 300 BUMN Bakal Dirampingkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224109/dony_oskaria-18IA_large.jpg
Perampingan BUMN Hemat Rp50 Triliun, Danantara Jamin Tak Ada PHK Karyawan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement