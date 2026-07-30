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Stimulus Transportasi Libur Sekolah, KAI Layani 1,3 Juta Penumpang 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:08 WIB
Stimulus Transportasi Libur Sekolah, KAI Layani 1,3 Juta Penumpang 
Penumpang Kereta Api (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Program stimulus di sektor transportasi berupa diskon tarif pada periode libur sekolah 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satu yang mencatatkan realisasi tinggi adalah program diskon tiket kereta api kelas ekonomi, dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 1,3 juta penumpang. 

PT Kereta Api Indonesia mencatat, program diskon tarif transportasi berjalan efektif dengan penyerapan kapasitas melebihi target dan penggunaan anggaran yang efisien. Terhitung pada masa libur sekolah 20 Juni-5 Juli 2026, pelanggan diskon berjumlah 1.303.191 dari total pelanggan libur sekolah 3.451.031. Adapun kapasitas diskon mencapai 110,95% dengan serapan anggaran Rp90,96 miliar atau 94,53%.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Farida Makhmudah mengatakan, respons positif memperkuat komitmen Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, serta terjangkau bagi masyarakat. 
 
“Melalui kebijakan stimulus yang tepat sasaran serta sinergi erat dengan para pemangku kepentingan, Kemenhub akan terus berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi,” ujar Farida di Jakarta, Kamis (30/7/2026). 

 

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