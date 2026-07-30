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Tax Gathering 2026, KPP Wajib Pajak Besar 4 Perkuat Kolaborasi dengan Seluruh WP Baru

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |12:40 WIB
Tax Gathering 2026, KPP Wajib Pajak Besar 4 Perkuat Kolaborasi dengan Seluruh WP Baru
KPP Wajib Pajak Besar 4 Perkuat Kolaborasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (KPP WPB Empat/KPP LTO 4) terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pengamanan penerimaan pajak Tahun 2026. 

Langkah strategisnya adalah melakukan sinergi dan kolaborasi sejak awal dengan para Wajib Pajak Baru (Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar (diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar Empat sesuai  Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026) per tanggal 1 Juli 2026.

Kegiatan dikemas dalam bentuk Tax Gathering dihadiri oleh pimpinan dan pegawai KPP WPB  Empat, Kepala Kanwil dan perwakilan pimpinan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, serta 310 Wajib Pajak Baru yang diwakili oleh Pimpinan Perusahaan, High Wealth Individuals/ Wajib  Pajak Orang Pribadi Prominen atau Kuasa Wajib Pajak serta Managing Director Finance  Danantara Asset Management dengan tema “Kolaborasi Membangun Kepatuhan, Menguatkan Indonesia” di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026).

Dalam sambutan sekaligus laporannya, Kepala KPP WPB Empat, Natalius mengatakan acara ini dirancang untuk memperkenalkan wajah pelayan pajak di KPP LTO 4 sekaligus membangun fondasi komunikasi yang transparan antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak. 

Dia menyampaikan rasa bangga atas bergabungnya para Wajib Pajak baru sekaligus  menjelaskan bahwa unit kerjanya secara khusus ditugaskan untuk mengadministrasikan Wajib Pajak yang memiliki dua pilar penting penerimaan negara, yakni BUMN di sektor jasa dan Wajib Pajak HWI.

"Acara hari ini dimaksudkan untuk memperkenalkan wajah Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, serta menyampaikan beberapa hal penting terutama terkait keberadaan para kuasa wajib pajak," ungkapnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, R. Dasto Ledianto, mengapresiasi atas antusiasme Wajib Pajak yang hadir. Beliau menekankan bahwa kesuksesan DJP sangat bergantung pada kesuksesan para pelaku usaha.

 

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