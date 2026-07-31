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Hebol Mal Pasang Pagar Tinggi Jelang Agustus 2026, Pengusaha Singgung Aksi Demonstrasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:46 WIB
Hebol Mal Pasang Pagar Tinggi Jelang Agustus 2026, Pengusaha Singgung Aksi Demonstrasi
Hebol Mal Pasang Pagar Tinggi Jelang Agustus 2026, Pengusaha Singgung Aksi Demonstrasi (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja buka suara soal pemasangan pagar tinggi di beberapa mal besar di Jakarta hingga Surabaya. Pemasangan pagar tinggi di mal-mal ini memicu pertanyaan di masyarakat jelang Agustus 2026, sebab dikaitkan-kaitkan dengan aksi demonstrasi.

Menurutnya, pemasangan pagar besi yang belakangan ramai di media sosial memang bertujuan sebagai sistem pengamanan dari aksi demonstrasi yang kerap dilakukan. 

Alphonzus mengatakan, saat ini beberapa pusat perbelanjaan memang berlokasi atau berdekatan dengan lokasi-lokasi demonstrasi. Utamanya mal-mal yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, maupun wilayah Jakarta Selatan.

"Beberapa pusat perbelanjaan berada di dekat lokasi yang sering menjadi tempat demonstrasi. Pagar tersebut juga berfungsi sebagai batas pengamanan atau perimeter security apabila ada aksi demonstrasi," ujarnya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, dikutip Jumat (31/7/2026).

Menurut Alphonzus, fungsi utama pagar adalah menata akses keluar-masuk pengunjung agar lebih tertib. Dengan adanya pembatas, arus pengunjung dapat diarahkan melalui pintu-pintu tertentu sehingga tidak mengganggu lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan.

"Tujuan utamanya adalah menertibkan akses keluar-masuk pengunjung. Kalau area terbuka, pengunjung bisa masuk dan keluar dari mana saja sehingga berpotensi mengganggu lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan," ujar Alphonzus.

 

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Topik Artikel :
aksi demo Pengusaha mal APPBI mall
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