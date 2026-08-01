Indofood Raup Penjualan Rp 65,53 Triliun pada Semester I-2026

JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) dan entitas anaknya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp 65,53 triliun hingga 30 Juni 2026 atau meningkat 9 persen dibandingkan Rp 59,84 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Seiring pertumbuhan penjualan, laba usaha Indofood naik 14 persen menjadi Rp 13,29 triliun dari Rp 11,69 triliun, dengan marjin laba usaha tetap terjaga di kisaran 20,3 persen.

Meski demikian, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 19 persen menjadi Rp 4,72 triliun dari Rp 5,84 triliun pada semester pertama tahun lalu.

Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya rugi selisih kurs yang belum terealisasi dari kegiatan pendanaan seiring pelemahan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, core profit yang mencerminkan kinerja operasional Perseroan meningkat 7 persen menjadi Rp 6,18 triliun dibandingkan Rp 5,78 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood Anthoni Salim mengatakan, di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, Perseroan mampu membukukan kinerja yang solid pada semester pertama 2026.