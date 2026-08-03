Penyebab Kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Kemenhub Segera Investigasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa II setelah proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal selesai dilakukan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan memperoleh penanganan yang diperlukan. Setelah itu, investigasi akan dilakukan guna mengetahui penyebab pasti insiden yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami memastikan proses evakuasi dilakukan secara optimal sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat ditemukan serta mendapat penanganan lebih lanjut dari petugas," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Jakarta (3/8/2026).

Menurut Dudy, Kemenhub terus memantau perkembangan penanganan kebakaran kapal melalui koordinasi intensif dengan Basarnas, TNI, Polri, KSOP, pemerintah daerah di Madura, operator kapal, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Seluruh sumber daya juga telah dikerahkan untuk mendukung proses pencarian, evakuasi, dan penanganan korban.

Usai meninjau proses evakuasi di Sumenep, Dudy melanjutkan pemantauan ke Posko Terpadu Penanganan Kecelakaan Kapal KM Mutiara Sentosa II di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.