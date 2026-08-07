Waspada Modus Penipuan Digital, Ini Tips Aman Ajukan Keluhan

Maraknya peredaran nomor layanan pelanggan (customer service/CS) tidak resmi di internet menjadi perhatian. (Foto :okezone.com/Orderkuota)

JAKARTA — Maraknya peredaran nomor layanan pelanggan (customer service/CS) tidak resmi di internet menjadi perhatian bagi pengguna layanan digital. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menyampaikan keluhan atau mencari bantuan agar terhindar dari risiko penipuan, pencurian data pribadi, maupun kerugian finansial.

Melalui Tim Legal Orderkuota, Aprillya menyampaikan bahwa perusahaan tidak menyediakan layanan pelanggan melalui nomor WhatsApp pribadi maupun nomor WhatsApp yang beredar di luar kanal resmi. Menurutnya, nomor yang mengatasnamakan CS Orderkuota di luar saluran resmi berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan.

“Orderkuota tidak menyediakan layanan Customer Service melalui nomor WhatsApp pribadi maupun nomor WhatsApp yang beredar di luar kanal resmi perusahaan,” kata Aprillya dalam keterangan tertulis.

Orderkuota menyebut telah menerima laporan dari sejumlah pengguna terkait dugaan penipuan maupun upaya penipuan setelah menghubungi nomor yang ditemukan melalui mesin pencari. Perusahaan menilai penyalahgunaan identitas tersebut dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi dan kerugian finansial bagi pengguna.

Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan mengarahkan pengguna yang mengalami kendala transaksi agar menggunakan fitur bantuan yang tersedia di dalam aplikasi Orderkuota. Fitur tersebut mencakup menu Bantuan dan Live Chat yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan melalui kanal yang telah diverifikasi perusahaan.