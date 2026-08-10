MNC Sekuritas Dukung Galeri Investasi BEI Memperkenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa UBM

JAKARTA – MNC Sekuritas mendukung rangkaian program edukasi Galeri Investasi BEI Universitas Bunda Mulia (GI BEI UBM) yang digelar pada awal Agustus, antara lain Virtual Industry Visit bertajuk "Empowering Future Professionals for the Capital Market Industry" pada Kamis (6/8/2026) secara daring dan sesi Welcoming Freshmen 2026 bertemakan “Navigating Digital Risks and Securing Your Financial Future” pada Jumat (7/8/2026) di UBM Kampus Serpong yang diikuti oleh 1.300 mahasiswa baru UBM.

Dalam acara Virtual Industry Visit, mahasiswa Program Studi Manajemen UBM memperoleh wawasan mengenai industri pasar modal, peran perusahaan sekuritas, peluang karier di industri keuangan, serta berbagai fungsi dan divisi yang ada di MNC Sekuritas. Sementara itu, pada acara Welcoming Freshmen 2026, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menyampaikan materi mengenai pentingnya literasi keuangan serta kewaspadaan terhadap berbagai risiko di era digital, seperti investasi ilegal, penipuan berkedok investasi, dan tantangan yang dihadapi dalam dunia pasar modal.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia Tannia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin bersama MNC Sekuritas. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan perkembangan industri pasar modal.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengatakan bahwa mahasiswa sebagai generasi digital perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan keamanan digital. Pengetahuan ini menjadi dasar agar mampu mengambil keputusan investasi secara bijak sejak dini.

“Kami meyakini bahwa melalui kolaborasi bersama GI BEI UBM yang sudah terjalin sejak tahun 2013, akan semakin banyak mahasiswa yang diperkenalkan pada ekosistem pasar modal, berbagai peluang karier di industri sekuritas, serta kompetensi yang perlu dipersiapkan untuk mengetahui dunia investasi,"ujar Andri.

Sebagai perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, MNC Sekuritas berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi pasar modal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kemitraan dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) dari berbagai institusi pendidikan, serta program Ruang Literasi yang bertujuan memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi.

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(Feby Novalius)

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