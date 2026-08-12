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DPR Terima Surpres Calon Pimpinan BI: Destry Damayanti Jadi Gubernur, Aida S Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior  

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |18:23 WIB
DPR Terima Surpres Calon Pimpinan BI: Destry Damayanti Jadi Gubernur, Aida S Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior  
Ketua DPR RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengonfirmasi pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan nama-nama calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada DPR RI.

"Ya alhamdulillah kemarin Pak Mensesneg sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dari Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg kepada pimpinan DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan satu nama sebagai calon Gubernur BI, yakni Destry Damayanti. Selain posisi Gubernur, Presiden juga mengajukan nama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.

"Dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu, Bapak Solihin M Juhro dan yang kedua adalah Bapak M Anwar Bashori," ujarnya.

Setelah diterima Surpres tersebut, Puan menegaskan pimpinan DPR telah menugaskan agar alat kelengkapan dewan (AKD) bisa segera memproses sesuai mekanisme yang berlaku.

 

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Topik Artikel :
DPR RI BI Bank Indonesia
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