Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kredit Perempuan Prasejahtera Resmi Diluncurkan, Bunga 8 Persen dan Pinjaman hingga Rp15 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |19:07 WIB
Kredit Perempuan Prasejahtera Resmi Diluncurkan, Bunga 8 Persen dan Pinjaman hingga Rp15 Juta
Pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) guna memperluas akses pembiayaan produktif. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) guna memperluas akses pembiayaan produktif yang adil bagi pelaku usaha perempuan dari keluarga prasejahtera. Langkah ini direalisasikan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera yang diundangkan pada 5 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengatakan skema pembiayaan ini menawarkan suku bunga rendah tanpa jaminan tambahan.

“Regulasi ini menjadi payung pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yaitu skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif dengan suku bunga/marjin 8 persen flat per tahun, plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan, bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (13/8/2026).

Penerbitan aturan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memangkas beban bunga pembiayaan bagi kelompok masyarakat rentan.

Sebelumnya, pelaku usaha ultra mikro perempuan kerap menanggung bunga pembiayaan hingga kisaran 24 persen per tahun. Lewat subsidi bunga dari pemerintah, beban tersebut dipangkas menjadi 8 persen flat per tahun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235878//mendag-gYRd_large.jpg
Mendag: Produk Lokal Berkualitas Bisa Tekan Impor dan Dongkrak Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235875//shopee-4zd3_large.jpg
UMKM Lokal Didorong Perluas Pasar hingga Asia Timur dan Amerika Latin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/11/3235834//umkm_binaan_pertamina-knPG_large.jpeg
UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar sepanjang Semester I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235492//bpdp_blu_kemenkeu-ynsi_large.png
BPDP BLU Kemenkeu Pacu UMKM Perkebunan Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235289//ojek_online-tVow_large.jpg
Ojol Bakal Berstatus UMKM, Ini 4 Keuntungan yang Dijanjikan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234077//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-DSKe_large.jpeg
Partai Perindo Usul Ambang Bebas Pajak Marketplace agar UMKM Tak Terbebani di Tengah Lesunya Daya Beli
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement