Peringati HUT Ke-81 RI, Maskapai Penerbangan Ini Tebar Diskon 45 Persen

JAKARTA - Maskapai penerbangan domestik Pelita Air menawarkan diskon tiket hingga 45 persen dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Promo ini berlaku untuk penerbangan domestik dan internasional, dengan periode perjalanan hingga Oktober 2026. Masyarakat dapat membeli tiket pulang pergi dengan harga promo melalui situs web dan aplikasi Pelita Air pada 16 sampai 18 Agustus 2026.

Jadwal penerbangan yang mendapat promo mencakup 17 Agustus 2026, serta periode 1 September sampai 24 Oktober 2026. Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi menyatakan, promo tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas akses transportasi udara.

“Kemerdekaan adalah momentum untuk terus bergerak maju dan saling terhubung. Melalui promo Merdeka Surprice, Pelita Air ingin menghadirkan akses perjalanan udara yang semakin terjangkau sehingga lebih banyak masyarakat dapat menikmati pengalaman terbang yang aman dan nyaman,” ujar Faik, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, konektivitas udara turut mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Pergerakan penumpang turut berpengaruh terhadap pariwisata, bisnis, dan ekonomi kreatif. Pelita Air berharap masyarakat memanfaatkan promo tersebut untuk perjalanan saat perayaan Kemerdekaan maupun liburan setelahnya.