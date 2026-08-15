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Ini Tantangan RI Swasembada Bawang Putih

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:34 WIB
Ini Tantangan RI Swasembada Bawang Putih
Ini Tantangan RI Swasembada Bawang Putih (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap tantangan Indonesia untuk mencapai swasembada bawang putih dalam tiga tahun. Salah satunya yakni karakteristik bibit bawang putih yang harus melalui masa dorman selama delapan bulan sebelum dapat ditanam.

"Bawang putih itu tantangannya harus dorman 8 bulan, tidak seperti padi jagung. Gini, bibitnya ini harus disimpan 8 bulan baru nanti bisa ditanam, tapi kalau padi panen langsung tanam. Nah itu perbedaannya sehingga butuh kesabaran," dalam konferensi pers pada Jumat (14/8/2026) malam.

Menurut Amran, masa dorman tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pengembangan bawang putih membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Selain persoalan bibit, Amran mengatakan faktor ketinggian wilayah juga menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan produksi bawang putih. Pemerintah memilih sejumlah daerah dengan kondisi geografis yang dinilai sesuai untuk dijadikan sentra produksi.

"Dan yang kedua adalah daerah ketinggian makanya kami pilih Sembalun tanggal 19 kita tanam bersama Kapolri, seluruh Indonesia teman-teman," ucapnya.

 

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