Utang Luar Negeri RI Capai Rp8.091 Triliun, Naik 4,4 Persen

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD453,4 miliar. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD453,4 miliar atau sekitar Rp8.091,37 triliun pada kuartal II-2026. Angka tersebut meningkat 4,4 persen secara tahunan (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Di sisi lain, pertumbuhan ULN swasta masih mengalami kontraksi, meski tidak sedalam periode sebelumnya.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," ungkap Denny dalam keterangannya di Jakarta.

Denny mengatakan posisi ULN pemerintah masih terjaga. Pada kuartal II-2026, ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar atau tumbuh 2,9 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal I-2026 yang mencapai 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.