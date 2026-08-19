Dorong Konsumsi Ikan, KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang ke Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan 4 ton ikan layang beku kepada masyarakat di Johar Baru dan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat sekaligus mendorong konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi.

Ikan layang masing-masing sebanyak 2 ton dibagikan kepada masyarakat di kedua lokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembagian ikan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di sejumlah titik di Jakarta dalam rangka memperingati momentum kemerdekaan.

“Ini bagian dari keramaian yang dilakukan oleh pemerintah atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Di beberapa titik di Jakarta, ini tetap semarak memperingati Hari Kemerdekaan RI dan terus dihidupkan,” ujar Trenggono saat menghadiri pembagian ikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Menurut Trenggono, berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian peringatan kemerdekaan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan.