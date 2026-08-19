Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Konsumsi Ikan, KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang ke Masyarakat

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |08:00 WIB
Dorong Konsumsi Ikan, KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang ke Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Bagikan Ikan ke Masyarakat. (Foto; Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan 4 ton ikan layang beku kepada masyarakat di Johar Baru dan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat sekaligus mendorong konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi.

Ikan layang masing-masing sebanyak 2 ton dibagikan kepada masyarakat di kedua lokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembagian ikan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di sejumlah titik di Jakarta dalam rangka memperingati momentum kemerdekaan.

“Ini bagian dari keramaian yang dilakukan oleh pemerintah atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Di beberapa titik di Jakarta, ini tetap semarak memperingati Hari Kemerdekaan RI dan terus dihidupkan,” ujar Trenggono saat menghadiri pembagian ikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Menurut Trenggono, berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian peringatan kemerdekaan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233592//menteri_kkp_wahyu-Prqv_large.png
Tambak Terintegrasi Waingapu Diproyeksikan Serap 7.000 Tenaga Kerja, Nilai Produksi Capai Rp4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229626//umkm-Zmrw_large.jpg
UMKM hingga Kopdes Perikanan Dibekali Literasi Keuangan dan Akses Kredit Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227920//ikan-GS3v_large.jpg
RI Targetkan Swasembada Ikan 2026, Incar Jadi Produsen Terbesar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227834//garam-Fq5c_large.jpg
Stop Impor, RI Swasembada Garam di Tahun Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224441//kkp-MZbq_large.png
RI Punya Laboratorium Uji Cesium Produk Perikanan Pertama di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220437//menteri_kkp_wahyu-X6az_large.jpg
Menteri Trenggono: Hasil Panen Raya Udang di Kebumen Berkualitas Ekspor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement