Kampung Nelayan Merah Putih Beri Kepastian saat Hasil Tangkapan Melimpah

JAKARTA - Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah memberikan manfaat nyata bagi nelayan, terutama dalam menghadapi hasil tangkapan yang melimpah.

Kehadiran fasilitas cold storage, Air Blast Freezer (ABF), pabrik es slurry ice hingga kendaraan berpendingin membantu nelayan menjaga kualitas ikan sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat harga ikan yang turun ketika pasokan melimpah.

Pengelola KNMP Karangduwur Miftahudin mengatakan salah satu persoalan yang selama ini dihadapi nelayan adalah ketika hasil tangkapan meningkat. Kondisi tersebut kerap menyebabkan harga ikan turun drastis karena hasil tangkapan tidak seluruhnya dapat terserap pasar.

“Kalau hasil tangkapan melimpah seperti tahun-tahun sebelumnya, itu kadang memang harga anjlok, bahkan dikatakan kurang laku bahkan tidak laku sampai terbuang. Itu salah satu antisipasi nanti apabila hasil tangkapan itu terjadi, para nelayan di sini tidak perlu khawatir karena sudah ada cold storage,” ujar Miftahudin seperti dikutip, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, KNMP Karangduwur kini memiliki fasilitas cold storage dan ABF yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kualitas hasil tangkapan ketika terjadi kelebihan produksi.

“Untuk menjaga kualitas hasil tangkap apabila terjadi over, kami sudah ada cold storage ataupun ABF itu sendiri untuk menjaga kualitas hasil tangkap daripada nelayan,” katanya.

Selain fasilitas penyimpanan dingin, KNMP Karangduwur juga memiliki pabrik es dengan teknologi slurry ice. Es yang dibuat menggunakan air asin tersebut dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga kualitas ikan dibandingkan es balok yang selama ini umum digunakan nelayan.

“Secara kualitas diakui oleh nelayan memang lebih baik daripada es batu atau es balok. Secara kelebihan untuk menjaga kualitas hasil tangkap nelayan, es slurry memang lebih bagus,” jelas Miftahudin.

Dia menambahkan, fasilitas KNMP tidak hanya mendukung penyimpanan hasil tangkapan, tetapi juga memperkuat rantai dingin dari nelayan hingga konsumen.

KNMP Karangduwur juga mendapatkan kendaraan thermoking atau mobil berpendingin yang digunakan untuk mendistribusikan hasil tangkapan. Fasilitas tersebut membantu proses pengiriman hasil perikanan dengan standar penanganan yang lebih baik sehingga kualitas ikan dapat tetap terjaga sampai tujuan.

Manfaat KNMP juga dirasakan melalui terbukanya akses usaha baru bagi masyarakat nelayan Karangduwur. Salah satunya melalui kerja sama dengan produsen mesin kapal Yamaha. “Dengan adanya KNMP ini, daerah kami dilirik oleh Yamaha. Kita menjadi agen daripada mesin laut bermerek Yamaha di Kabupaten Kebumen,” ungkap Miftahudin.

Menurutnya, fasilitas dan penataan kawasan yang semakin baik turut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar kampung nelayan. Dari sisi nelayan, keberadaan pabrik es juga memberikan kemudahan dalam mempersiapkan kebutuhan sebelum melaut.

Nurhayat, salah seorang nelayan Karangduwur, mengatakan nelayan kini tidak perlu lagi mencari pasokan es ke tempat lain. “Nelayan jadi enak saat ingin melaut. Kampung nelayan membantu sama nelayan-nelayan. Dulu kalau beli es di warung-warung atau di luar, sekarang sudah ada pabrik es jadi lebih tidak perlu khawatir lagi untuk stok dan hemat transport,” katanya.

Dampak keberadaan KNMP juga terlihat dari penataan kawasan dan kebersihan lingkungan. Mukhlisin, nelayan sekaligus Wakil Bidang Usaha KNMP Karangduwur, mengatakan kondisi kampung nelayan sebelum adanya program tersebut masih dikelola secara tradisional dan belum memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti saat ini.

“Dulu sebelum adanya pembangunan KNMP, nelayan masih tradisional. Untuk pengelolaannya masih tradisional, belum ada fasilitas seperti KNMP yang sekarang. Terus terlalu kumuh, setelah adanya program KNMP ini masuk, di sini secara penataan lebih tertata rapi. Secara kebersihan juga lebih bersih daripada dulu sebelum ada KNMP,” jelasnya.