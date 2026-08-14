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Prabowo Targetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Akhir 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:24 WIB
Prabowo Targetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Akhir 2026
Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) rampung dikerjakan pada akhir Desember 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) rampung dikerjakan pada akhir Desember 2026. Hingga saat ini, sebanyak 100 titik KNMP telah rampung.

“Target kita 1.386 Kampung Nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026,” ucap Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sejauh ini, kata dia, Kampung Nelayan yang sudah terbangun mencapai 100 titik. Dia menyebutkan, setiap kampung tersedia pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

“Hari ini 100 Kampung Nelayan sudah kita bangun,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, nelayan Indonesia bisa lebih makmur karena mendapatkan fasilitas yang lebih baik.

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