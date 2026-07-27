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Pemerintah Pamerkan Kampung Nelayan Merah Putih di Forum Internasional

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |11:05 WIB
Pemerintah Pamerkan Kampung Nelayan Merah Putih di Forum Internasional
Pemerintah memamerkan keberhasilan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada forum internasasional yang digelar Kementerian Luar Negeri. (Foto: Okezone.com/KKP)
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JAKARTA - Pemerintah memamerkan keberhasilan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada forum internasasional yang digelar Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru di Lateng, Banyuwangi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengatakan KNMP Lateng dipilih menjadi lokasi kunjungan karena di kawasan tersebut tergambar rantai nilai perikanan, kegiatan ekonomi berbasis koperasi, pengembangan UMKM, kewirausahaan kuliner, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan mata pencaharian serta penciptaan nilai lokal.

"KNMP Lateng merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden yang bertujuan untuk memperkuat komunitas pesisir melalui pembangunan ekonomi berbasis perikanan," kata Erwin di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menjabarkan pembangunan KNMP bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan melalui penguatan kapasitas dalam mengelola usaha perikanan secara lebih profesional sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Menurut dia, KNMP Lateng berbeda dengan lokasi lainnya karena mengedepankan sentra kuliner dengan konsep bangunan ikonik.

"Konsepnya mengadopsi arsitektur rumah adat suku Osing untuk menarik wisatawan dan ini yang membuat KNMP Lateng berbeda," jelas Ali.

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