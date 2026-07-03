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RI Targetkan Swasembada Ikan 2026, Incar Jadi Produsen Terbesar Dunia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:03 WIB
RI Targetkan Swasembada Ikan 2026, Incar Jadi Produsen Terbesar Dunia
Pemerintah kini membidik swasembada ikan pada 2026, setelah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung. (Foto: Okezone.com/KKP)
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JAKARTA - Pemerintah kini membidik swasembada ikan pada 2026, setelah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung. Target tersebut mencakup perikanan tangkap dan budidaya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen ikan terbesar di dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengatakan, target swasembada ikan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga dibarengi dengan program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurut Zulhas, salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah rendahnya daya tawar ketika menjual hasil tangkapan. Ikan yang mudah rusak membuat nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah.

"Ini yang dibereskan oleh Pak Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), perintah Bapak Presiden, dibangunlah Kampung Nelayan Merah Putih. Di mana nelayan berkumpul, dibangun Kampung Nelayan di situ, dibangun balai lelang, dibangun cold storage, dibangun pabrik es. Jadi bisa disimpan kalau harganya murah," ungkap Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, Kampung Nelayan juga akan diberdayakan untuk menyerap hasil tangkapan dan memasoknya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Zulhas mengatakan tata kelola program tersebut telah disiapkan, meski implementasinya membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak.

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