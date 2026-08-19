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BI Kembali Tahan Suku Bunga 5,75 Persen, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:42 WIB
BI Kembali Tahan Suku Bunga 5,75 Persen, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen. (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 18-19 Agustus 2026.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility tetap di level 6,50 persen.

"Berdasarkan uraian dan juga hasil diskusi kita dalam dua hari penuh sejak kemarin dan siang tadi, maka Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18-19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI bulan Agustus 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Keputusan mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan merespons tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Selain itu, lanjut Destry, BI juga menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia juga akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Destry.
 

(Feby Novalius)

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