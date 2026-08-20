KRL Tertemper Orang di Cawang-Tebet, Sistem Pengereman Rusak

Perjalanan Commuter Line lintas Bogor menuju Jakarta mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. (Foto :Okezone.com/KRL)

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Bogor menuju Jakarta mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. Keterlambatan terjadi setelah Commuter Line No. 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertemper orang di lintas Cawang-Tebet.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman rangkaian kereta.

"Commuter Line No. 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertemper orang di lintas Cawang-Tebet yang menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman," kata Leza dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah perjalanan Commuter Line lintas Bogor yang mengalami keterlambatan. Untuk mengurangi dampak gangguan, KAI Commuter menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengoperasikan perjalanan menggunakan satu jalur secara bergantian pada lintas Stasiun Pasar Minggu-Stasiun Manggarai.

KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna atas terganggunya perjalanan pada jam sibuk pagi hari. Petugas masih melakukan penanganan dan perbaikan sarana serta mengurai antrean perjalanan yang terdampak.