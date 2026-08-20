Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Tertemper Motor di Rawa Buaya-Batu Ceper, Perjalanan Duri-Tangerang Terganggu

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |08:29 WIB
KRL Tertemper Motor di Rawa Buaya-Batu Ceper, Perjalanan Duri-Tangerang Terganggu
Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi setelah Commuter Line No. 1914 relasi Duri-Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian depan rangkaian kereta sehingga berdampak pada operasional perjalanan.

"Kejadian ini juga menyebabkan kerusakan pada bagian depan KRL," kata Leza dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Untuk mengurangi dampak keterlambatan, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi dengan menjalankan perjalanan Commuter Line Tangerang menggunakan satu jalur pada lintas Rawa Buaya-Batu Ceper.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan Commuter Line Tangerang mengalami antrean dan keterlambatan. KAI Commuter masih melakukan penanganan terhadap sarana yang terdampak sekaligus mengurai perjalanan kereta yang sempat tertahan.

KAI Commuter juga mengimbau pengguna untuk terus memperhatikan informasi terbaru dari petugas maupun kanal resmi perusahaan selama proses normalisasi perjalanan berlangsung.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," tutup Leza.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237200//krl-DrBe_large.jpg
KRL Tertemper Orang di Cawang-Tebet, Sistem Pengereman Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237199//stasiun_manggarai_dipadati_penumpang_karena_krl_bogor_menuju_jakarta_mengalami_ganggua-Ssb5_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta Gangguan, Stasiun Manggarai Penuh Sesak Dipadati Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237196//krl_alami_ganggunan_di_pasar_minggu_okezone-jOF6_large.jpg
Sempat Tertahan 20 Menit, KRL Bogor-Jakarta Kembali Berjalan Bergantian Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237197//suasana_padat_penumpang_di_stasiun_pasar_minggu_okezone-mMeE_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta Alami Gangguan Pagi Ini, Penumpang Pilih Keluar di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235845//viral-6rM5_large.jpg
Perjalanan KRL Tanjung Priok Terganggu Akibat Penggerebekan Narkoba di Kampung Bahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235248//krl-bkKR_large.jpg
Kebakaran di Kampung Bandan, KRL Tanjung Priok-Jakarta Kota Terlambat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement