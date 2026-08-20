KRL Tertemper Motor di Rawa Buaya-Batu Ceper, Perjalanan Duri-Tangerang Terganggu

Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi setelah Commuter Line No. 1914 relasi Duri-Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian depan rangkaian kereta sehingga berdampak pada operasional perjalanan.

"Kejadian ini juga menyebabkan kerusakan pada bagian depan KRL," kata Leza dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Untuk mengurangi dampak keterlambatan, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi dengan menjalankan perjalanan Commuter Line Tangerang menggunakan satu jalur pada lintas Rawa Buaya-Batu Ceper.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan Commuter Line Tangerang mengalami antrean dan keterlambatan. KAI Commuter masih melakukan penanganan terhadap sarana yang terdampak sekaligus mengurai perjalanan kereta yang sempat tertahan.

KAI Commuter juga mengimbau pengguna untuk terus memperhatikan informasi terbaru dari petugas maupun kanal resmi perusahaan selama proses normalisasi perjalanan berlangsung.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," tutup Leza.

(Feby Novalius)

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