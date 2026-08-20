Banggar Tagih Laporan Utang Pemerintah, Purbaya Janji Serahkan 10 Hari

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi tenggat waktu penyerahan laporan profil utang pemerintah. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi tenggat waktu penyerahan laporan profil utang pemerintah setelah mendapat penagihan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini, Kamis (20/8/2026), Banggar DPR RI meminta kepastian waktu penyerahan laporan tersebut untuk kebutuhan pembahasan anggaran mendatang.

Namun, Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Frederic mempertanyakan keterlambatan penyerahan laporan tersebut, mengingat rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN telah rampung sejak bulan lalu.

"Pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang. Sampai saat ini kami belum terima. Laporan Panja ini dibuat 20 Juli 2026, hari ini 20 Agustus 2026," ujar Dolfie dalam rapat kerja yang dihadiri jajaran Kementerian Keuangan.

"Jadi ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan?" tanya Dolfie.

Merespons pertanyaan tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendiskusikan opsi tenggat waktu bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, kemudian mengonfirmasikannya langsung kepada Menteri Keuangan.