Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Telepon Ini Bikin Purbaya Tahu Dicopot dari Menkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |08:51 WIB
Telepon Ini Bikin Purbaya Tahu Dicopot dari Menkeu
Telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi momen Purbaya Yudhi Sadewa tahu kalau dirinya akan dicopot. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi momen Purbaya Yudhi Sadewa tahu kalau dirinya akan dicopot sebagai Menteri Keuangan. Bahkan Telepon tersebut diterima Purbaya saat menghadiri Rapat Kerja DPD RI. 

Purbaya mengaku keputusan pergantian kabinet disampaikan langsung oleh Prasetyo melalui sambungan telepon. Saat itu, Purbaya bahkan menerima telepon tersebut ketika berada di toilet Kompleks Parlemen Senayan.

"Pak Prasetyo (Mensesneg)," ujar Purbaya saat ditanya awak media mengenai sosok yang menelepon dirinya.

Namun demikian, Purbaya telah memperhitungkan kemungkinan adanya pergantian jabatan. Namun, kepastian mengenai pencopotan tersebut baru diketahuinya setelah menerima telepon dari Prasetyo.

"Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," jelasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242304//purbaya-159T_large.jpg
Ini Penyebab Purbaya Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242214//purbaya-dOS2_large.jpg
Purbaya Ungkap 2 Alasan Dicopot dari Menkeu hingga Ditelepon Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242260//dirjen_bea_cukai-wdQf_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Buka Suara soal Perombakan Pejabat Usai Suahasil Jadi Menkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/65/3242259//purbaya_dan_suahasil-1VdO_large.jpg
Adu Pendidikan Purbaya Vs Suahasil Nazara, Siapa yang Lebih Jago Soal Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242235//menkeu_suahasil-DF5x_large.jpeg
Usai Sertijab, Suahasil Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2027 di Banggar DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242229//purbaya-oR7s_large.jpg
Purbaya Mau Mancing Ikan Sambil Ngelamun: Kenapa Dipecat?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement