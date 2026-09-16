Telepon Ini Bikin Purbaya Tahu Dicopot dari Menkeu

Telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi momen Purbaya Yudhi Sadewa tahu kalau dirinya akan dicopot. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi momen Purbaya Yudhi Sadewa tahu kalau dirinya akan dicopot sebagai Menteri Keuangan. Bahkan Telepon tersebut diterima Purbaya saat menghadiri Rapat Kerja DPD RI.

Purbaya mengaku keputusan pergantian kabinet disampaikan langsung oleh Prasetyo melalui sambungan telepon. Saat itu, Purbaya bahkan menerima telepon tersebut ketika berada di toilet Kompleks Parlemen Senayan.

"Pak Prasetyo (Mensesneg)," ujar Purbaya saat ditanya awak media mengenai sosok yang menelepon dirinya.

Namun demikian, Purbaya telah memperhitungkan kemungkinan adanya pergantian jabatan. Namun, kepastian mengenai pencopotan tersebut baru diketahuinya setelah menerima telepon dari Prasetyo.

"Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," jelasnya.