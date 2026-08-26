Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soroti Biaya Logistik Udara, Purbaya Minta Kemenhub Tertibkan Aturan 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |15:07 WIB
Soroti Biaya Logistik Udara, Purbaya Minta Kemenhub Tertibkan Aturan 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya efisiensi dan pengendalian biaya logistik udara guna menjaga kestabilan inflasi nasional serta kelancaran arus barang antarpulau.

Purbaya mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) baru demi menciptakan kepastian standar pelayanan di bandara.

"Ya nggak tuntas, tapi sebagian kan (Kementerian) Perhubungan akan mempercepat proses-proses pembuatan peraturan menteri perhubungan sehingga servis di bandara nanti clear seperti apa, sehingga nggak ada pertanyaan lagi," ujar Purbaya usai sidang de-bottlenecking yang membahas keluhan sektor logistik di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menyoroti perlunya membuka iklim kompetisi di sektor layanan bandara agar struktur tarif tetap terkendali tanpa mengabaikan aspek keamanan penerbangan.

Ia juga mengungkapkan sempat meminta Injourney selaku BUMN pengelola jasa kebandarudaraan untuk menunda penyesuaian tarif tertentu, meski pihak pengelola memiliki pertimbangan lain.

Purbaya mengisyaratkan bakal menggunakan wewenang fiskal jika efisiensi tarif tidak diindahkan.

"Saya sih ngarepinnya ada kompetisi yang lebih terbuka sehingga harganya lebih terkendali tadi untuk keamanan dan apalah tadi, satu tadi. Tadi kan kita coba minta rayu sedikit siapa, apa namanya? Injourney untuk menunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Yaudah, kita bisa aja pajaknya ntar gimana dia," kata Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238332/menkeu_purbaya-JeNf_large.jpeg
Purbaya Buka Suara soal Desil Masyarakat yang Tak Sesuai Kondisi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238330/purbaya-gI1d_large.jpg
Purbaya Siap Cairkan Anggaran Karhutla, Ingatkan BNPB Jangan Mark Up!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238328/menkeu_purbaya-9CM4_large.jpeg
Update Penanganan Karhutla, Purbaya Bakal Tambah Anggaran Bencana BNPB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238123/purbaya-ohvQ_large.jpg
Purbaya: Setiap Rupiah di APBN Harus Bermanfaat untuk Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3238042/menkeu_purbaya-jhQ5_large.jpeg
Sidak Kanwil DJPb Jabar, Purbaya Soroti Disiplin Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3238020/airlangga-yCzE_large.png
Bantuan Pulihkan Desa Adat Sade Pascakebakaran, Airlangga Colek Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement