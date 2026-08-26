Soroti Biaya Logistik Udara, Purbaya Minta Kemenhub Tertibkan Aturan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya efisiensi dan pengendalian biaya logistik udara guna menjaga kestabilan inflasi nasional serta kelancaran arus barang antarpulau.

Purbaya mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) baru demi menciptakan kepastian standar pelayanan di bandara.

"Ya nggak tuntas, tapi sebagian kan (Kementerian) Perhubungan akan mempercepat proses-proses pembuatan peraturan menteri perhubungan sehingga servis di bandara nanti clear seperti apa, sehingga nggak ada pertanyaan lagi," ujar Purbaya usai sidang de-bottlenecking yang membahas keluhan sektor logistik di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menyoroti perlunya membuka iklim kompetisi di sektor layanan bandara agar struktur tarif tetap terkendali tanpa mengabaikan aspek keamanan penerbangan.

Ia juga mengungkapkan sempat meminta Injourney selaku BUMN pengelola jasa kebandarudaraan untuk menunda penyesuaian tarif tertentu, meski pihak pengelola memiliki pertimbangan lain.

Purbaya mengisyaratkan bakal menggunakan wewenang fiskal jika efisiensi tarif tidak diindahkan.

"Saya sih ngarepinnya ada kompetisi yang lebih terbuka sehingga harganya lebih terkendali tadi untuk keamanan dan apalah tadi, satu tadi. Tadi kan kita coba minta rayu sedikit siapa, apa namanya? Injourney untuk menunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Yaudah, kita bisa aja pajaknya ntar gimana dia," kata Purbaya.