Harga Sembako di Kopdes Merah Putih Lebih Murah Dibanding Swalayan

JAKARTA - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapat sambutan dari masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses terhadap berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Salah satu daya tarik Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi di sejumlah wilayah adalah harga komoditas yang dinilai lebih murah dibandingkan dengan harga di sejumlah swalayan dan toko lainnya.

Kopdes Merah Putih yang berada di kawasan Jakarta Timur, misalnya, mulai ramai dikunjungi masyarakat sejak dibuka pada pukul 08.00 WIB. Masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok hingga komoditas yang diperlukan untuk kegiatan usaha.

Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang memanfaatkan keberadaan Kopdes Merah Putih untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Selisih harga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat berbelanja.

Salah seorang warga, Haji Alim, terlihat membeli sejumlah minyak goreng kemasan untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.