Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Sembako di Kopdes Merah Putih Lebih Murah Dibanding Swalayan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |15:53 WIB
Harga Sembako di Kopdes Merah Putih Lebih Murah Dibanding Swalayan
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapat sambutan dari masyarakat. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapat sambutan dari masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses terhadap berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Salah satu daya tarik Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi di sejumlah wilayah adalah harga komoditas yang dinilai lebih murah dibandingkan dengan harga di sejumlah swalayan dan toko lainnya.

Kopdes Merah Putih yang berada di kawasan Jakarta Timur, misalnya, mulai ramai dikunjungi masyarakat sejak dibuka pada pukul 08.00 WIB. Masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok hingga komoditas yang diperlukan untuk kegiatan usaha.

Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang memanfaatkan keberadaan Kopdes Merah Putih untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Selisih harga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat berbelanja.

Salah seorang warga, Haji Alim, terlihat membeli sejumlah minyak goreng kemasan untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236944//purbaya-FvzB_large.jpg
Dony Oskaria Sebut Utang Kopdes Rp240 Triliun di Himbara Dijamin Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236248//kopdes-IXk6_large.jpg
Mulai September, Subsidi Pupuk hingga PKH Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236082//presiden_prabowo-lqzM_large.jpg
Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih Buat Kuasai Rantai Pasok, Prabowo: Pasar Bisa Dimanipulasi Pemodal Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236054//ketua_mpr-Jcvu_large.png
Ketua MPR: Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Badan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235945//viral-TNXK_large.jpg
Menteri Yandri Susanto Diserang Hoaks Warung Kecil Ditutup karena Kopdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235759//kopdes-RqcL_large.jpg
Kopdes Dibangun di Atas Gunung, Zulhas: Mobil Enggak Bisa Naik, Masa Ada?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement