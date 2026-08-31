Biayai MBG dari Pajak dan Cukai, Ini 3 Faktanya

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan mencari sumber pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2028. Hal ini untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pembiayaan MBG wajib dipisahkan dari pos anggaran pendidikan paling lambat tahun 2028.

Salah satu sumber pembiayaan untuk MBG dari pajak dan cukai. Potensi pajak dan cukai yang selama ini terjadi kebocoran akan dicegah untuk membiayai MBG di 2028.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta pajak dan cukai diandalkan untuk biayai program MBG 2028, Jakarta, Senin (31/8/2026).

1. Purbaya Bidik Pajak dan Cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, saat ini pihaknya telah membidik potensi tambahan uang negara dari pajak dan cukai, hasil dari kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini.

"Makanya kuncinya sekarang, ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

2. Potensi Penerimaan Pajak dan Cukai

Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki potensi penerimaan yang dapat digali dari berbagai kebocoran baik dari sisi penerimaan pajak dan cukai. Ia menyebut salah satunya berasal dari sektor industri baja di dalam negeri.

"Kalau misal kita ngambil dari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan, misal Anda tanya berapa potensinya, dari baja saja yang enggak beroperasi dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada, itu bisa Rp5 triliun lebih," kata Purbaya.