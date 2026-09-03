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Chandra Asri Investasi Rp14,1 Triliun, Target Hemat Impor Bahan Kimia Rp4,9 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |07:46 WIB
Chandra Asri Investasi Rp14,1 Triliun, Target Hemat Impor Bahan Kimia Rp4,9 Triliun
Chandra Asri Investasi Rp14,1 Triliun, Target Hemat Impor Bahan Kimia Rp4,9 Triliun (Foto: Dokumentasi Chandra Asri)
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JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) melalui anak usahanya, PT Chandra Asri Alkali (CAA) membangun fasilitas Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi lebih dari USD800 juta atau setara Rp14,1 triliun.

Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan dinilai berpotensi memperkuat pasokan bahan baku industri sekaligus menekan ketergantungan impor.

Hingga Juli 2026, progres pembangunan fasilitas CA-EDC telah mencapai 72%. Proyek ini juga akan mendapatkan dukungan investasi dari Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai mitra strategis.

Direktur Eksekutif nstitute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pembangunan fasilitas CA-EDC memiliki arti strategis bagi struktur industri Indonesia.

Menurutnya, peningkatan produksi domestik untuk bahan kimia krusial seperti soda kaustik dan ethylene dichloride (EDC) dapat memperkuat ketahanan pasokan bagi industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pasokan luar negeri.

“Kehadiran fasilitas ini dapat memperkuat substitusi impor untuk bahan kimia krusial seperti soda kaustik dan ethylene dichloride. Dengan meningkatnya produksi dari dalam negeri, ketahanan pasokan bagi industri domestik akan semakin kuat dan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dapat ditekan,” ujar Esther di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Signifikansi CA-EDC semakin besar karena produk yang dihasilkan merupakan bahan baku penting bagi berbagai sektor industri. Soda kaustik digunakan antara lain untuk produksi sabun dan deterjen serta pemurnian alumina, sementara EDC menjadi bahan penting dalam industri kimia dan plastik. Ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri akan memberikan kepastian pasokan sekaligus memperkuat daya saing industri hilir.

Menurut Esther, dampak proyek CA-EDC juga tidak berhenti pada pengurangan impor. Fasilitas tersebut memiliki peran dalam mempercepat hilirisasi industri, karena produk yang dihasilkan menjadi bahan baku bagi berbagai industri, mulai dari sabun, deterjen, pemurnian alumina, kertas, hingga produk plastik dan konstruksi.

“Apabila rantai pasoknya juga melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal, multiplier effect-nya akan semakin besar, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pembentukan ekosistem industri kimia yang lebih kuat,” ujarnya.

Dari sisi substitusi impor, produksi soda kaustik cair CA-EDC berpotensi menggantikan impor hingga 827 ribu ton per tahun, dengan nilai sekitar USD293 juta atau Rp4,9 triliun.

Sementara itu, produksi EDC diarahkan untuk pasar ekspor dengan potensi menghasilkan devisa hingga USD300 juta atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

 

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