TPIA Tarik Minat Investor, Obligasi Laris dan Free Float Naik Jadi 25,7 Persen

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Penerbitan tahap akhir sebesar Rp2,25 triliun mencatat oversubscription. Hal ini yang mencerminkan tingginya minat serta kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek pertumbuhan Perseroan.



Group CFO dan Direktur Chandra Asri Group, Andre Khor mengatakan, keberhasilan penyelesaian PUB V menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja, strategi bisnis, serta pengelolaan keuangan Perseroan yang disiplin.



"Dukungan investor tersebut menjadi modal penting bagi Perseroan untuk terus memperkuat operasional, menjaga ketahanan finansial, dan menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang," katanya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).



Selain melalui pasar obligasi, daya tarik investasi TPIA juga semakin diperkuat dengan peningkatan porsi saham publik (free float) menjadi sekitar 25,7%.



Kondisi ini dinilai mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas peluang masuknya investor institusi, termasuk investor global.



Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai peningkatan free float menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar karena membuat saham TPIA semakin aktif diperdagangkan dan lebih sesuai dengan kriteria investasi institusi.



"Investor institusi seperti dana pensiun, manajer investasi, hingga global fund umumnya mempertimbangkan tingkat free float sebagai salah satu indikator sebelum berinvestasi," ujarnya.