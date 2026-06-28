Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

TPIA Tarik Minat Investor, Obligasi Laris dan Free Float Naik Jadi 25,7 Persen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |11:00 WIB
TPIA Tarik Minat Investor, Obligasi Laris dan Free Float Naik Jadi 25,7 Persen
TPIA Tarik Minat Investor, Obligasi Laris dan Free Float Naik Jadi 25,7 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Penerbitan tahap akhir sebesar Rp2,25 triliun mencatat oversubscription. Hal ini yang mencerminkan tingginya minat serta kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek pertumbuhan Perseroan.

Group CFO dan Direktur Chandra Asri Group, Andre Khor mengatakan, keberhasilan penyelesaian PUB V menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja, strategi bisnis, serta pengelolaan keuangan Perseroan yang disiplin.

"Dukungan investor tersebut menjadi modal penting bagi Perseroan untuk terus memperkuat operasional, menjaga ketahanan finansial, dan menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang," katanya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Selain melalui pasar obligasi, daya tarik investasi TPIA juga semakin diperkuat dengan peningkatan porsi saham publik (free float) menjadi sekitar 25,7%.

Kondisi ini dinilai mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas peluang masuknya investor institusi, termasuk investor global.

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai peningkatan free float menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar karena membuat saham TPIA semakin aktif diperdagangkan dan lebih sesuai dengan kriteria investasi institusi.

"Investor institusi seperti dana pensiun, manajer investasi, hingga global fund umumnya mempertimbangkan tingkat free float sebagai salah satu indikator sebelum berinvestasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/278/3147029/rupiah-RuZo_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Prajogo Pangestu Tebar Dividen Rp484,6 Miliar, Ini Sumbernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/26/278/2654888/chandra-asri-tpia-investasi-di-proyek-berbahan-baku-terbarukan-ArLTOjlk4k.jfif
Chandra Asri (TPIA) Investasi di Proyek Berbahan Baku Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/08/278/2498402/emiten-taipan-prajogo-pangestu-chandra-asri-buyback-surat-utang-usd230-juta-4jPtoSfXyX.jpg
Emiten Taipan Prajogo Pangestu, Chandra Asri Buyback Surat Utang USD230 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/15/278/2486637/gandeng-aramco-trading-chandra-asri-tingkatkan-industri-petrokimia-ih9wNZgqnI.jpg
Gandeng Aramco Trading, Chandra Asri Tingkatkan Industri Petrokimia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/13/278/2485625/chandra-asri-emiten-miliarder-ri-tawarkan-obligasi-tenor-panjang-olE5xKfMac.jpg
Chandra Asri, Emiten Miliarder RI Tawarkan Obligasi Tenor Panjang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement