Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelita Air Pertahankan Maskapai Paling On-Time di Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |19:40 WIB
Pelita Air Pertahankan Maskapai Paling On-Time di Indonesia 
Pelita Air (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelita Air mempertahankan On-Time Performance atau performa ketepatan waktu penerbangan. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi usai Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara Tahun 2026.

"Bagi kami, tepat waktu berarti menghargai waktu dan kepercayaan pelanggan," ujar Faik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/9/2026). 

Faik menyatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Pelita Air dalam menjaga ketepatan waktu penerbangan sekaligus memastikan pengalaman perjalanan yang optimal bagi pelanggan. 

Dia mengatakan penghargaan ini juga menjadi capaian kedua setelah Pelita Air meraih Best On-Time Performance pada Agustus 2025 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Capaian ini juga menjadi bukti konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu membutuhkan kolaborasi seluruh elemen operasional, didukung proses kerja yang disiplin dan pemanfaatan teknologi yang tepat," tutur Faik. 

Dia menyebut penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas konsistensi seluruh Perwira Pelita Air dalam menjaga kualitas operasional dan ketepatan waktu penerbangan. 

Faik menyampaikan konsistensi Pelita Air dalam menjaga OTP juga didukung pemanfaatan teknologi OnTimeX, sebuah inovasi digital yang dikembangkan melalui kolaborasi tim operasional Pelita Air untuk mengintegrasikan aspek safety, sustainability, dan efficiency dalam proses operasional penerbangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224416/pembebasan_ppn_tiket_pesawat-5w2M_large.png
Pembebasan PPN Tiket Pesawat Domestik Berpotensi Perkuat Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218301/maskapai_penerbangan-ce1B_large.jpg
Aturan Batas Usia Pesawat Dinilai Bisa Hambat Persaingan Maskapai Domestik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213013/helikopter_jatuh-Ah7a_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Helikopter Jatuh di Sanggau Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210956/avtur_pesawat_mahal-A74K_large.jpg
Avtur Mahal, Pemerintah Turunkan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat Jadi 0 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205692/harga_tiket_pesawat-tDb6_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Mahal pada Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Beri Extra Flight di Rute Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195947/pesawat-jw7R_large.jpg
Pesawat ATR Hilang Kontak di Sulsel, Ini Penjelasan Kemenhub 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement