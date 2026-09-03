Pelita Air Pertahankan Maskapai Paling On-Time di Indonesia

JAKARTA - Pelita Air mempertahankan On-Time Performance atau performa ketepatan waktu penerbangan. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi usai Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara Tahun 2026.

"Bagi kami, tepat waktu berarti menghargai waktu dan kepercayaan pelanggan," ujar Faik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Faik menyatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Pelita Air dalam menjaga ketepatan waktu penerbangan sekaligus memastikan pengalaman perjalanan yang optimal bagi pelanggan.

Dia mengatakan penghargaan ini juga menjadi capaian kedua setelah Pelita Air meraih Best On-Time Performance pada Agustus 2025 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Capaian ini juga menjadi bukti konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu membutuhkan kolaborasi seluruh elemen operasional, didukung proses kerja yang disiplin dan pemanfaatan teknologi yang tepat," tutur Faik.

Dia menyebut penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas konsistensi seluruh Perwira Pelita Air dalam menjaga kualitas operasional dan ketepatan waktu penerbangan.

Faik menyampaikan konsistensi Pelita Air dalam menjaga OTP juga didukung pemanfaatan teknologi OnTimeX, sebuah inovasi digital yang dikembangkan melalui kolaborasi tim operasional Pelita Air untuk mengintegrasikan aspek safety, sustainability, dan efficiency dalam proses operasional penerbangan.