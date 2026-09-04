Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sungai Mahakam Mengering, Distribusi BBM dan Bahan Pokok Tersendat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |18:11 WIB
Sungai Mahakam Mengering, Distribusi BBM dan Bahan Pokok Tersendat
Sungai Mahakam mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Sungai Mahakam mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Kondisi ini mulai berdampak pada tersendatnya distribusi BBM dan bahan pokok ke Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Samarinda, Andri Rachmanto Wibowo, mengatakan penurunan muka air Sungai Mahakam berdampak langsung terhadap transportasi air yang selama ini menjadi salah satu jalur utama untuk mengangkut penumpang, bahan pangan, hingga BBM.

"Dengan kondisi muka air sungai saat ini, transportasi air hanya dapat melayani hingga Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat," ujar Andri dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).

Kondisi tersebut membuat distribusi bahan pangan dan BBM menuju Kabupaten Mahakam Ulu mengalami kendala. Jalur darat kini menjadi satu-satunya akses distribusi yang dapat digunakan menuju wilayah tersebut.

Namun, penggunaan jalur darat membuat waktu tempuh distribusi menjadi jauh lebih panjang, yakni mencapai sekitar 2 x 24 jam. Terbatasnya akses distribusi tersebut turut berdampak pada ketersediaan BBM dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan terus memantau kondisi Sungai Mahakam untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut akibat penurunan debit air. Pemantauan dilakukan secara intensif oleh BWS IV Samarinda sebagai bagian dari langkah mitigasi menghadapi kondisi kemarau.

"Kami instruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk terus memantau kondisi Sungai Mahakam. Hal ini sebagai langkah mitigasi dampak kemarau," kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3240024//elnino-pO6C_large.jpg
El Nino Tekan Produksi Pertanian, Keran Impor Pangan Mulai Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3239905//kemarau_ganggu_akses_air_warga_lahat-idza_large.jpg
Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat, Legislator Perindo Bantu Mesin Pompa dengan Dana Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239727//mentan-gFYE_large.jpg
Hadapi El Nino, Mentan Siapkan Jurus Jaga Produksi Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239489//truk-fFJZ_large.jpg
4.000 Mobil Tangki Patra Logistik Siap Jaga Distribusi BBM dan LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239320//mentan_petani-5AC1_large.jpg
Kemarau Panjang Bukan Halangan, Ini Cara Mentan Bikin Sawah Bisa Tanam 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238450//lpg-aURv_large.jpg
Tak Cuma Pertalite, LPG 3 Kg Bakal Diperketat Berdasarkan Desil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement